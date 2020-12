Molti giochi ti fanno diventare invisibile. Sfortunatamente, Call of Duty: Warzone non dovrebbe essere uno di loro. Come riporta Eurogamer, un brutto problema tecnico si è intrufolato con l’aggiornamento della prima stagione lanciato il 16 dicembre.

I giocatori hanno capito che possono diventare invisibili se si schiantano mentre usano la nuova minigun per elicotteri. Secondo Eurogamer, il glitch sembra anche rendere il giocatore a prova di proiettile. Possono ancora morire con altri mezzi, come veicoli, esplosioni e il “gas” che permea la maggior parte dei titoli di battle royale.

Call of Duty: Warzone, arriverà presto una soluzione

Tuttavia, la combinazione di invisibilità e invulnerabilità generale è ovviamente letale. Il subreddit di Call of Duty: Warzone è ora disseminato di clip e rapporti pieni di rabbia di persone assassinate da giocatori invisibili. Gli sviluppatori dietro Warzone devono ancora commentare. Tuttavia, non saremmo sorpresi di scoprire che tutte le persone coinvolte stiano lavorando a una soluzione in questo momento.

Per i fan di Warzone, questo scenario è fin troppo familiare. Il battle royale free-to-play è stato un enorme successo e ha contribuito a riaccendere l’interesse per altri giochi Call of Duty come Modern Warfare e Black Ops Cold War. A settembre, si è verificato un problema tecnico che ha permesso ai giocatori di guidare qualsiasi veicolo fuori dalla zona di combattimento prevista, bloccando il gioco e interrompendo la partita nel processo.

Il mese successivo, un bug diverso consentiva ai giocatori di utilizzare abilità tattiche normalmente limitate, come granate stordenti e cure staminali, ogni volta che desideravano. Incrociamo le dita, il battle royale è un po ‘più stabile nel 2021. Il gioco ha più di 85 milioni di giocatori, dopotutto.