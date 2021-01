Il volantino Bennet integra al proprio interno sconti che potremmo definire quasi inaspettati, poichè di base il cliente si ritrova a poter accedere a prodotti di altissimo livello, e dal prezzo molto più basso del previsto, almeno in confronto al listino del periodo.

La campagna promozionale, intitolata Spacca Prezzi, attraversa il settore della telefonia mobile, ma porta con sé alcune importanti limitazioni. Prima di tutto è bene sottolineare che il quantitativo di unità distribuite in negozio è assolutamente limitato, ciò sta a significare che sebbene il volantino sia valido fino al 27 gennaio, le disponibilità potrebbero terminare anzitempo.

Coloro che acquisteranno, e che comunque vorranno rateizzare il pagamento, possono affidarsi al cosiddetto Tasso Zero, raggiungendo un finanziamento senza interessi, da corrispondere direttamente tramite il conto corrente bancario.

Bennet: le offerte sono assurde

Il prodotto Android su cui gli utenti potranno effettivamente fare affidamento è lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, uno smartphone estremamente economico per la propria qualità generale, poiché parliamo di un display da 6.67 pollici, di 128GB di memoria interna, per finire con 4 fotocamere posteriori e 6GB di RAM, tutto a soli 219 euro.

Volendo invece puntare molto più in alto, la scelta potrebbe ricadere sull’Apple iPhone 12, l’ultimo baluardo dell’azienda di Cupertino, è oggi effettivamente un must a cui affidarsi per cercare di raggiungere prestazioni di altissimo livello a prezzi altrettanto elevati. La richiesta per il modello corrente è di 929 euro, da considerare con garanzia di 24 mesi ed in versione no brand.