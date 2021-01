Lyubomir Vladimirov, uno sviluppatore indipendente bulgaro, è in missione da circa sei mesi: far approvare a Elon Musk il suo uso del nome e il logo di SpaceX nella sua imminente simulazione di sopravvivenza ambientata su Marte. Dopo oltre 150 tweet al gigante della tecnologia, Vladimirov ha finalmente ottenuto una risposta il 13 gennaio.

Ecco la risposta di Musk allo sviluppatore

In una risposta a uno dei tweet di Vladimirov, Musk ha risposto “puoi rubare il nostro nome / logo e probabilmente non ti faremo causa”.

Il gioco di Vladimirov si chiama Mars is Flat, un “simulatore di sopravvivenza su Marte altamente tecnico”, e in realtà include già Musk e SpaceX. A dicembre, il sito del gioco mostrava un abito ispirato a SpaceX che Vladimirov aveva già realizzato per Mars is Flat prima di ricevere il permesso informale di Musk.

Alla fine, Vladimirov ha detto in un tweet che il gioco sarà disponibile per l’acquisto e l’80% dei profitti andrà a SpaceX per “non solo servire all’importante scopo di intrattenere le persone e suscitare il loro interesse per Marte, ma aiuterà effettivamente @elonmusk e SpaceX a raggiungerlo. ”

Non è un segreto che SpaceX sia stato uno dei più grandi progetti per animali domestici di Musk negli ultimi anni e la colonizzazione di Marte è stata in cima all’agenda di Musk da un po ‘di tempo. Ilil più nuovo uomo più ricco della terra è persino iniziato vendendo la maggior parte dei suoi beniper finanziare la sua colonia su Marte.

Ha dichiarato la sua intenzione di farlo nel maggio dello scorso anno e da allora ha venduto più case nel suo portafoglio.