Gli utenti non vedono l’ora di poter avere maggiori dettagli sull’uscita di GTA 6 e per questo cercano sempre maggiori indizi a riguardo. Purtroppo al momento non ci sono conferme sul titolo di Rockstar Games e possiamo solo ipotizzare che la software house ci stia lavorando.

Nelle scorse settimane è emersa la notizia che Rockstar Games ha sacrificato un altro titolo per favorire lo sviluppo di GTA 6. In queste ore invece gli utenti hanno trovato un brevetto depositato da Take-Two che potrebbe riferirsi al nuovo titolo della saga.

In particolare, sembra che gli sviluppatori vogliano rendere GTA 6 estremamente dinamico, molto più che in passato. Infatti nella descrizione del brevetto si legge che la mappa di gioco e la città si evolveranno in base alle decisioni prese dagli utenti.

GTA 6 potrebbe avere città vive e dinamiche come mai prima d’ora

In particolare, si fa riferimento ad un quartiere caratterizzato oggetti “arrugginiti, economici e logori” utilizzati per costruirlo. Tuttavia, è possibile cambiare questi elementi e sostituirli con altri. Questa eventualità è legata direttamente al comportamento del giocatore e alla volontà di migliorare l’ambiente in cui vive.

Se l’utente avrà un comportamento positivo all’interno della città, gli oggetti decadenti saranno sostituiti con alcuni nuovi, migliori e rinnovati. Questo cambiamento sarà uno degli indicatori che il quartiere sta migliorando.



Sulla base di queste notizie, alcuni utenti hanno iniziato a formulare le proprie ipotesi. La più gettonate al momento riguarda la possibilità che in GTA 6 ci siano più città esplorabili. Non è da escludere anche la possibilità di creare una propria città o un quartiere come punto di riferimento e migliorarlo con il tempo.

Altri invece sostengono che sarà una evoluzione del sistema attualmente in uso su Red Dead Redemption 2. Nel titolo infatti le location evolvono continuamente con le case che vengono ridipinte, gli alberi tagliati e nuove ferrovie costruite. Non resta che attendere per scoprire ulteriori notizie su GTA 6.