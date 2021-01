Dal 15 dicembre gli utenti di GTA Online possono giocare al DLC “The Cayo Perico Heist”. La nuova sfida prevede di completare una rapina ai danni del signore della droga El Rubio. Il bottino è nascosto nella sua villa posizionata su un isola tropicale e starà al giocatore scegliere come condurre l’operazione.

Partiamo con la sfida più semplice, completare la missione principale di “The Cayo Perico Heist”. Una volta portato a termine il colpo per la prima volta si riceveranno 100 mila dollari aggiuntivi. Questa ricompensa, così come tutte le altre, si andrà ad aggiungere al bottino finale, aumentando così i guadagni.

Una volta completato il colpo per la prima volta, si potrà ripetere l’esperienza all’infinito scegliendo nuovi approcci e sbloccando nuove ricompense. Per questo Rockstar Games ha deciso regalare 100 mila dollari ai giocatori che affronteranno con successo il colpo in solitaria. Altri 100 mila dollari di GTA Online verranno offerti ai team che completeranno la sfida in un massimo di quattro giocatori.

Rockstar Games premia i giocatori di GTA Online con ricche ricompense

Inoltre, il DLC “The Cayo Perico Heist” offre varie possibilità. Ecco quindi che rubare tutte le versioni dell’obiettivo principale permetterà di 150 mila dollari aggiuntivi. Anche diversificare la strategia sarà ricompensato con 250 mila dollari se si utilizzeranno tutti i vari veicoli per avvicinarsi all’isola di El Rubio.

Rocksta Games ha deciso di premiare i giocatori più abili che riusciranno ad effettuare un colpo stealth. Se gli utenti non allerteranno le guardie durante la permanenza sull’isola, riceveranno 200 mila dollari aggiuntivi.

Una ulteriore complicazione arriva dalla “Sfida Elite” che frutterà 200 mila dollari di GTA Online. I giocatori dovranno completare il colpo in 15 minuti senza farsi scoprire, raccogliendo tutto il possibile e senza riavviare. Inoltre, attivando e completando il colpo in modalità difficile bisognerà concluderlo senza perdere vite per ottenere altri 200 mila dollari.

Come ultimo regalo di Rockstar Games ai giocatori di GTA Online è attiva la sfida dei tesori nascosti da scoprire. Gli utenti che riusciranno ad aprire almeno cinque forzieri entro il 6 gennaio potranno ottenere ulteriori 100 mila dollari.