La compatibilità tra la famiglia Galaxy S21 e la S Pen è stata anticipata da numerosi leak. Con il lancio della serie, Samsung ha ufficializzato anche la presenza di queste feature per i device appena presentati.

Ecco quindi che i nuovi flagship del brand coreano potranno sfruttare una delle caratteristiche della linea Galaxy Note. In particolare, a supportare la S Pen sarà il Galaxy S21 Ultra, il top di gamma assoluto di Samsung.

Per facilitare l’uso del pennino, il produttore ha realizzato una serie di cover in grado di ospitare la S Pen. Tutti gli accessori non sono presenti nella confezione di vendita, che ospita solo il minimo indispensabile, e sono acquistabili a parte.

Samsung sta lavorando sulla S Pen Pro da abbinare al Galaxy S21 Ultra

Al momento la S Pen ha un costo di circa 45 euro ma non risulta disponibile sullo store ufficiale. Tuttavia, Samsung sta già sviluppando un nuovo modello del classico pennino. La versione aggiornata si dovrebbe chiamare S Pen Pro e avrà funzionalità inedite.

La S Pen Pro sarà più grande rispetto all’attuale S Pen e assomiglierà ad una Apple Pencil ma in colorazione nera. Il debutto del dispositivo è atteso entro fine anno e certamente sarà compatibile con il Galaxy S21 Ultra.

La variante Pro della S Pen potrà contare su caratteristiche non presenti sulla generazione attuale. Infatti ci aspettiamo la presenza di una connessione Bluetooth e il supporto alle air gesture.

Al momento Samsung non ha confermato una tempistica ufficiale per il rilascio e anche il prezzo è avvolto dal mistero. Tuttavia sembra esserci una conferma, le attuali cover per Galaxy S21 Ultra adatte ad ospitare la S Pen non si potranno utilizzare con la S Pen Pro. A causa delle dimensioni maggiori, Samsung non realizzerà cover dedicate al nuovo pennino.