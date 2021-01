Cambio smartphone: come recuperare documenti, chat, contatti e altro

Hai cambiato smartphone e vorresti recuperare contatti, messaggi, documenti, immagini e persino le chat di WhatsApp che avevi sul tuo vecchio cellulare? Nessun problema, Wondershare ha la soluzione giusta per te e si chiama Dr. Fone!

Dr. Fone è il “dottore” del tuo smartphone, una suite che offre tutti gli strumenti necessari per trovare soluzione ai problemi più comuni. Questo programma, infatti, non è solo utile per trasferire documenti ed altri file importanti da uno smartphone all’altro quando si passa ad un nuovo modello; ma permette anche di recuperare messaggi, foto, video, contatti e dati dalla memoria interna di un dispositivo qualora questo non dovesse essere più accessibile (ad esempio, quando lo schermo è rotto), o recuperare file cancellati accidentalmente dalla microSD.

Dr. Fone offre diverse funzionalità. La più utile è sicuramente Phone Transfer, grazie al quale è possibile trasferire diversi tipi di file da uno smartphone all’altro. Nello specifico, Dr.Fone permette di:

Trasferire 11 tipi di file da smartphone Android a smartphone Android (foto, video, contatti, messaggi, cronologia chiamate, segnalibri, calendario, memo vocale, lista nera di contatti, musica e app)

(foto, video, contatti, messaggi, cronologia chiamate, segnalibri, calendario, memo vocale, lista nera di contatti, musica e app) Trasferire 15 tipi di file da iPhone a iPhone (foto, video, contatti, messaggi, cronologia chiamate, segnalibri, calendario, memo vocale, musica, sveglie, segreteria telefonica, suonerie, sfondi, memo e cronologia safari)

(foto, video, contatti, messaggi, cronologia chiamate, segnalibri, calendario, memo vocale, musica, sveglie, segreteria telefonica, suonerie, sfondi, memo e cronologia safari) Trasferire 9 tipi di file da smartphone Android ad iPhone (foto, video, contatti, messaggi, cronologia delle chiamate, segnalibri, calendario, memo vocali e musica)

(foto, video, contatti, messaggi, cronologia delle chiamate, segnalibri, calendario, memo vocali e musica) Trasferire 15 tipi di file da iPhone ad Android (foto, video, contatti, lista nera dei contatti, messaggi, cronologia delle chiamate, segnalibri, calendario, memo vocali, musica, sveglie, segreteria telefonica, suonerie, sfondi e note)

Cambio smartphone: come recuperare documenti, chat, contatti e altro

Se temi di perdere le tue chat di WhatsApp, non temere. Con Dr. Fone, infatti, puoi recuperare tutte le tue chat di gruppo o individuali facilmente e velocemente. Tutto ciò che ti occorre è un computer, il tuo smartphone e, ovviamente, il programma Dr. Fone.

Una volta avviato il programma sul tuo pc Windows o macOS, basta selezionare la funzione WhatsApp Transfer dedicata al trasferimento delle chat di WhatsApp (e non solo). Sono disponibili diverse opzioni di trasferimento e recupero delle chat, ma a noi interessa la prima: Transfer WhatsApp Messager.

A questo punto, occorre collegare entrambi gli smartphone al computer attraverso i rispettivi cavi USB. Una volta riconosciuti i dispositivi, clicca il pulsante in basso a destra e il programma avvierà automaticamente il trasferimento di tutte le chat di WhatsApp dal tuo vecchio smartphone a quello nuovo. Questo procedimento cancellerà tutte le chat dal vecchio dispositivo.

Una volta terminata l’operazione di trasferimento, puoi aprire WhatsApp dal tuo nuovo smartphone e goderti tutte le tue chat. Se desideri trasferire file e documenti dal tuo vecchio smartphone a quello nuovo, la procedura da seguire è piuttosto simile. Questa volta, però, la funzione da selezionare è quella di Phone Transfer.

Collega dunque entrambi i dispositivi al PC tramite cavo USB e stabilisci quale dei due è la fonte e quale il target, ovvero il dispositivo sul quale verranno trasferiti tutti i file.

Al centro, ti verrà mostrata una finestra che raggruppa tutti i contenuti che puoi trasferire sul tuo nuovo smartphone. Puoi selezionare e deselezionare tutti i file che ti interessano. Quando sei pronto, clicca sulla voce “Avvia trasferimento” per iniziare a trasferire tutti i contenuti e attendi che il processo venga portato al termine.

Facile, no? Prova adesso Dr. Fone per trasferire file dal tuo vecchio dispositivo ad un altro.