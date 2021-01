Il nuovo aggiornamento EMUI si allarga a macchia d’olio verso una vasta pletora di dispositivi a marchio Huawei che in queste ore stanno ricevendo il tanato atteso update di sistema. Tante novità sia dal punto di vista della grafica che delle funzionalità introdotte in via esclusiva nel 2020. Ecco una lista completa dei modelli idonei all’installazione delle novità software in vista della finalizzazione di HarmonyOS.

Aggiornamento Huawei atteso per tutti questi smartphone con EMUI 11

Come promesso, a seguire, troviamo la lunga lista delle compatibilità verso la nuova versione di sistema con tutti i previsti miglioramenti alla UI e le ottimizzazioni specifiche per le funzioni di nuova generazione.

P40

P40 Pro

P40 Pro+

P40 Lite

P40 Lite 5G

P30

P30 Pro

P30 Pro New Edition

Mate 30 4G

Mate 30 5G

Mate 30 Pro 4G

Mate 30 Pro 5G

Mate 30 RS Porsche Design – Rilasciata in Cina

Mate 20

Mate 20 Pro

Mate 20 X 4G

Mate 20 X 5G

Mate X

Mate XS

Nova 7

Nova 7 Pro

Nova 7 SE

Nova 7i

Nova 6

Nova 6 5G

Nova 6 SE

Nova 5

Nova 5T

Nova 5 Pro

Nova 5Z

Nova 5i

Nova 5i Pro

Enjoy 20 Pro

Enjoy Z 5G

Enjoy 10e

Enjoy 10 Plus

Enjoy 10S

MatePad Pro

MatePad Pro 4G

MatePad Pro 5G

MatePad 10.8

MediaPad M6

La notifica di aggiornamento dovrebbe essere automatica per tutti gli interessati al processo. Nel caso in cui l’avviso OTA non arrivasse consigliamo di interrogare l’apposita funzione di richiamo manuale che si raggiunge da: Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di Sistema > Verifica Aggiornamenti. Avete ricevuto il nuovo installer per la versione aggiornata della EMUI 11 Huawei? Lasciateci pure le vostre impressioni.