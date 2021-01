Android offre gratuitamente 4 app a pagamento gratis dal Play Store

Tutte le scelte fatte da Google per far crescere la piattaforma Android si sono rivelate azzeccate nel corso del tempo. Nessuno potrebbe infatti dire il contrario dal momento che la nota piattaforma risulta ora come ora la più popolata in assoluto nel mondo.

I dati parlano di una superiorità netta anche sui sistemi operativi fissi come Windows di Microsoft, superato da Android qualche mese fa. Il robottino verde vanta dunque una grande diffusione ma soprattutto diversi aspetti che lo posizionano per primo rispetto a tutte le altre piattaforme mobili esistenti. Oltre 2 miliardi di persone sono infatti felici di poter avere a disposizione un grado di versatilità fuori dal comune. Personalizzare infatti il proprio smartphone è un gioco da ragazzi con Android, così come avere a disposizione contenuti di alto livello tra giochi e app. Proprio il Play Store consente tutto ciò e lo fa con i saldi di stagione che sono in vigore già da qualche settimana. Gli utenti possono infatti scaricare gratis svariati contenuti presenti a pagamento sul noto market.

Android: solo per oggi questa lista di app e giochi risulta totalmente gratis

La lista in basso evidenzia app e giochi del mondo Android che solo per pochi giorni saranno scaricabili gratis e non a pagamento. Ovviamente potete procedere al download mediante i link diretti: