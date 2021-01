Android regala 7 titoli a pagamento gratis tra app e giochi sul Play Store

Ogni giorno il mondo Android deposita una pietra che serve a costruire il muro di sogni riservato agli utenti. Questi sono ormai consapevoli che non ci sono piattaforme mobili in giro che possano soddisfare le proprie esigenze come fa il robottino verde da diversi anni.

Android è diventata infatti la piattaforma da battere in assoluto, soprattutto da quando sono scomparse tutte le altre piccole realtà. Ad oggi Google è stata in grado di perfezionare un qualcosa di apparentemente perfetto, ma che soprattutto riesce a fornire una grande dose di versatilità. Questa risulta una delle peculiarità più importanti del sistema operativo americano, il quale riuscirebbe infatti a permettere una grande personalizzazione. Secondo quanto riportato sono in arrivo tantissime novità, le quali molto probabilmente riguarderanno anche il Play Store. Lo spazio dedicato al download di contenuti tra app e giochi inoltre durante questi ultimi giorni sta offrendo clamorose soluzioni a pagamento in maniera gratuita.

Per ottenere le migliori offerte anche da parte del mondo Amazon, vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi sul Play Store di Google si possono scaricare i titoli a pagamento gratis

Anche oggi sul Play Store di Google potete trovare delle occasioni incredibili che riguardano applicazioni e giochi a pagamento. Nella lista in basso ecco diversi titoli che di certo non passeranno inosservati.