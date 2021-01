A partire dalle ore 17 del 14 gennaio e fino al giorno 21 dello stesso mese sarà possibile riscattare Star Wars Battlefront II in forma totalmente gratuita per PC. I fan dell’universo creato da George Lucas non possono farsi assolutamente sfuggire questa occasione.

Per poter ottenere il gioco basterà recarsi su Epic Games Store e aggiungerlo alla propria libreria. La versione del titolo fornita in regalo è la Celebration Edition che include tantissimi contenuti speciali.

Infatti, il titolo potrà contare sull’edizione più completa disponibile sul mercato che includerà tutti i DLC rilasciati nel corso del tempo. Inoltre, saranno presenti tutti i contenuti pubblicati in contemporanea con il debutto nei cinema di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker.

Epic Games Store regala Star Wars Battlefront II

I giocatori potranno contare su 25 skin per gli Eroi appartenenti sia al Lato Chiaro che al Lato Oscuro. Tra questi spiccano certamente le skin direttamente collegate ad Episodio IX per i protagonisti della nuova trilogia. Anche per i soldati arrivano più di 125 aspetti nuovi, 100 emote e 70 posizioni di vittoria. Tutti questi contenuti sono dedicati alla modalità in multi-giocatore che fa parte dell’esperienza di gioco.

Ricordiamo che Star Wars Battlefront II offre una campagna in single player che approfondisce gli eventi accaduti in seguito alla vittoria della Ribellione sull’Impero. La storia narrata dal titolo è da considerarsi canonica, quindi facente parte a tutti gli effetti dell’universo di Star Wars.

Per chi non ne fosse in possesso, bisognerà registrarsi sul sito e scaricare Epic Game Launcher. Questa app permetterà di gestire la propria libreria giochi e avviarli direttamente dal PC dopo averli scaricati ed installati. Una volta che avrete riscattato Star Wars Battlefront II, il titolo sarà definitivamente collegato all’account per sempre e lo si potrà giocare ogni volta che si vorrà.