LG è pronta a presentare un nuovo aspirapolvere senza fili al Consumer Electronics Show di quest’anno. Si chiama CordZero ThinQ A9 Kompressor Plus ed è dotato di una tecnologia semplicemente sorprendente: un sistema di rimozione automatica della polvere.

LG, il nuovo aspiratore si svuota da solo mentre è in carica

LG CordZero ThinQ A9 Kompressor Plus è dotato di una nuova stazione di ricarica che aspira automaticamente via la polvere dal bidone della spazzatura e lo svuota mentre il dispositivo è agganciato alla base di ricarica.

Grazie al sistema automatizzato di rimozione della polvere, la stazione di ricarica rende più semplice ed igienico lo svuotamento del CordZero ThinQ A9 Kompressor Plus. Quando questo è agganciato alla stazione di ricarica, la polvere e tutta la sporcizia contenuta nel bidone viene automaticamente risucchiata dalla stazione di ricarica e raccolto in un apposito sacchetto per la polvere.

La stazione di ricarica sfoggia un design elegante e può ospitare fino a sei accessori aggiuntivi, tra cui una spazzola combinata 2 in 1, una spazzola per fessure, una spazzola per la rimozione dei peli degli animali domestici e una spazzola per tappeti.

Allo stesso modo, LG ha affermato di aver migliorato le spazzole Power Carpet e Power Mop, per una più profonda ed efficace pulizia dei tappeti e pavimenti. L’aspirapolvere offre anche controlli one-touch, gestibili da un pratico display (tra cui anche la modalità di pulizia manuale), due pacchi di batterie a cambio rapido e filtri lavabili.

Il CordZero ThinQ A9 Kompressor Plus e la nuova stazione di ricarica faranno il loro debutto a partire da oggi al virtual booth di LG al CES 2021.