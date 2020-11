Il mese di novembre è senza ombra di dubbio quello più ricco di offerte, sconti e promozioni soprattutto perché in questo periodo vi è l’evento del Black Friday. Per tutti coloro che vorrebbero un piccolo aiuto per le faccende domestiche, come ad esempio la pulizia dei pavimenti, è disponibile una super promozione. Sul noto store online eBay, infatti, è disponibile in super sconto un robot aspirapolvere ad un prezzo davvero notevole.

Robot aspirapolvere a meno di 17 euro su eBay

Come già accennato, in queste ultime settimane stanno circolando tantissime offerte e promozioni su svariati negozi, sia fisici che online. Queste promozioni non riguardano soltanto il settore mobile o dei laptop, ma anche accessori e dispositivi per la cura della propria casa. Uno di questi prodotti si trova attualmente in offerta ad un prezzo davvero vantaggioso sul noto store online eBay.

Nello specifico, si tratta di un robot aspirapolvere automatico proposto in sconto ad un prezzo pari ad oggi a 16,98 euro, con spedizione dall’Italia ovviamente gratuita. Le caratteristiche di questo dispositivo sono decisamente notevoli per il prezzo al quale viene proposto. Troviamo infatti una batteria con una capienza pari a 1200 mAh e quest’ultima è inoltre ricaricabile (in particolare basterà collegare il cavo di ricarica offerto in confezione presso la presa elettrica). Non mancano poi i sensori anti collisione, in modo da non fare urtare l’aspirapolvere contro mobili o altri ostacoli.

Per avviare la pulizia, poi, sarà sufficiente premere il tasto presente sul dispositivo. Bisogna però sottolineare che purtroppo non è presente una connessione Wi-Fi e per questo non sarà possibile controllare e gestire la pulizia dal proprio smartphone. Per il suo prezzo, comunque, queste caratteristiche sono più che ottime. Se siete interessati all’acquisto, potrete trovare il robot aspirapolvere al seguente link.