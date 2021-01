Twitter è noto per la compressione di immagini e video e non sorprende che le foto scattate da fotocamere professionali conservino pochi dettagli quando vengono condivise sulla piattaforma. Tuttavia, lo scorso anno, l’app iOS ha avuto la possibilità di caricare immagini in “4K”. Quasi un anno dopo, l’opzione “Carica 4K” è finalmente arrivata su Android.

Sembra che la funzione sia attualmente disponibile su Twitter beta v8.76 e versioni successive. A differenza dell’implementazione iOS, che richiede di tenere premuta l’immagine per rivelare l’opzione, l’opzione “Carica 4K” é presente nel menu a 3 punti che vedi dopo aver aperto un’immagine.

Twitter migliora la qualitá delle immagini caricate

Poiché la funzione è disponibile su Twitter beta v8.76, puoi eseguire il sideload dell’APK da APK Mirror se desideri provarlo di persona. Oltre a visualizzare immagini a risoluzione più elevata, puoi anche caricare immagini 4K dal client Android. Per fare ciò, vai su Impostazioni e privacy> Utilizzo dei dati> Caricamento di immagini di alta qualità. Qui puoi selezionare se desideri caricare immagini ad alta risoluzione solo con il Wi-Fi o anche con l’utilizzo di dati mobili.

Una volta abilitato, dovrai semplicemente caricare un’immagine con una risoluzione superiore a 8,3 MP (risoluzione 4K) per visualizzarla in 4K su Twitter. La maggior parte degli smartphone moderni può acquisire immagini ad alta risoluzione, quindi questo requisito non dovrebbe essere un ostacolo.

Sebbene la compressione di immagini e video su piattaforme di social media gratuite sia comprensibile, a volte toglie la bellezza al contenuto originale. Ecco perché alcuni fotografi professionisti e appassionati di fotografia non sono interessati a condividere il proprio lavoro sulle piattaforme che lo comprimono.

Il supporto per 4K su Twitter è disponibile solo sulla versione beta per ora e non hanno specificato quando verrà implementato sulla versione stabile.