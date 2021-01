Equitalia, debiti annullati: evasori in festa per lo sconto multe e bollo

Equitalia non esiste da tempo ma gli effetti di una sua decisione hanno ancora ripercussioni sull’Economia. Online si è scatenata la bufera nel momento in cui l’Ente Riscossione ha deciso di annullare debiti importanti come quelli legati alle contestazioni su multe e bollo auto. Si è introdotta pertanto la pace fiscale che ha fortemente penalizzato i buoni contribuenti inferociti di fronte ad una palese ingiustizia rimarcata a più riprese da grosse cariche governative. Ecco cosa è successo.

Equitalia ha stracciato tutte le cartelle, niente debiti e vittoria agli evasori

La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione ha prodotto l’inedita Ordinanza n. 28072/2019 per la quale si dichiara l’annullamento di ogni posizione debitoria contratta dai contribuenti non in regola negli anni tra il 2000 ed il 2010. Lo sconto totale è di 1000 Euro senza limiti per il numero di contestazioni maturate.

Di fronte a tale statuto il Premier di Governo Giuseppe Conte non ha potuto fare a meno di constatare come ancora una volta la palla sia andata a finire nelle mani degli ingiusti. Nello specifico ha detto che:

“Ciò crea un precedente per eventuali future problematiche legate alla gestione dei capitali. Soprassedere sulla questione debiti consente l’incentivazione del reato. Tutto ciò attua un ammanco dei capitali dello Stato ed un precedente importante nella gestione della Pubblica Amministrazione”.

Fortemente contrario, invece, Matteo Salvini che dalla Lega esprime immensa soddisfazione per una misura che ha notevolmente ridotto il pressing fiscale sulle famiglie così come anzitempo prospettato. Non tocca a noi giudicare ma i fatti parlano da sé. Voi cosa ne pensate? Spazio ai commenti.