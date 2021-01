Il nuovo volantino di MediaWorld rappresenta un appiglio per tutti gli utenti che ancora oggi sono alla ricerca delle migliori occasioni per risparmiare, e per riuscire ad accedere ai prodotti più interessanti dell’intero catalogo attualmente disponibile in Italia.

La campagna promozionale risulta essere disponibile fino al 6 gennaio, con possibilità di accesso sia in negozio, che direttamente online sul sito ufficiale. In questo secondo caso, il cliente potrà godere della spedizione a domicilio, anche se verrà richiesto un esborso del valore massimo di 10 euro, per ottenere la consegna della merce effettivamente acquistata (se volete risparmiare, basterà richiederla in negozio, è sempre gratis).

MediaWorld: questo volantino è da paura

Il volantino MediaWorld lo possiamo davvero definire da paura, in quanto è in grado di scontare alcuni dei migliori prodotti in circolazione, sebbene comunque non riesca a raggiungere prezzi estremamente ridotti. Lo smartphone da non perdere assolutamente di vista è sicuramente il Motorola Edge+, un top assoluto, fiore all’occhiello dell’azienda nel 2020, oggi finalmente raggiungibile a meno di 1000 euro, più precisamente saranno necessari 917 euro per il suo acquisto definitivo.

Coloro che invece vorranno mettere le mani su un tablet, potranno decidere di affidarsi all’Apple iPad Pro da 12,9 pollici di diagonale, un prodotto in vendita a 1052 euro, nella versione WiFi + cellular, quindi con annesso lo slot per la nano-SIM.

Un volantino che promette grandissimi sconti, da sfogliare il prima possibile direttamente a questo indirizzo speciale.