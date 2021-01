Il nuovo volantino Comet di inizio anno riesce a raccogliere al proprio interno tantissime offerte speciali, assolutamente in grado di catturare l’interesse dei consumatori che vogliono cercare di spendere il meno possibile sui prodotti di tecnologia.

Risparmiare con Comet è molto più semplice del previsto, grazie prima di tutto all’ampia disponibilità della campagna, a conti fatti l’accesso risulterà essere possibile sia nei punti vendita che direttamente online, sfruttando l’e-commerce aziendale. Coloro che decideranno di acquistare dal divano di casa, inoltre, potranno approfittare anche della consegna a domicilio completamente gratuita, previa una spesa pari ad almeno 49 euro.

Comet: quante offerte speciali per tutti

Le offerte speciali del volantino Comet partono da uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, è l’Apple iPhone 11, top di gamma assoluto che dal 2019 convince milioni di utenti con prestazioni di fascia alta. Come conseguenza della presenza sul mercato del nuovo iPhone 12, il suo prezzo è stato ridotto drasticamente, oggi sarà possibile acquistarlo a 629 euro, con garanzia di 24 mesi, ed in versione da 64GB di memoria interna.

Non mancano soluzioni anche legate al mondo Android, qui sono presenti modelli più economici e qualitativamente inferiori, come Huawei P40 Lite, Oppo A91, Oppo A53s o Motorola E7+, tutti in vendita ad un prezzo che non supera i 350 euro.

Il volantino Comet non si limita agli smartphone, né ai suddetti prodotti, per conoscerlo da vicino appieno, dovete comunque aprire il prima possibile le pagine che trovate direttamente sul sito dell’azienda.