Il volantino Euronics si sbarazza di Trony con una campagna promozionale, attiva fino al 3 gennaio, assolutamente ricchissima di occasioni che gli utenti non devono lasciarsi sfuggire, se vogliono cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati.

La limitazione più grande della suddetta soluzione risulta essere la disponibilità esclusiva presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova, non sul sito ufficiale dell’azienda o da altra parti sul territorio nazionale. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e soprattutto non risultano essere limitati in termini di scorte, ciò sta a significare che sarà possibile anche recarsi in negozio l’ultimo giorno di validità, per trovare, almeno idealmente disponibilità.

Euronics: nuove offerte in un volantino incredibile

Il volantino Euronics è veramente incredibile, al suo interno si trovano tantissimi top di gamma tra cui gli utenti potranno scegliere, e con i quali si riusciranno a raggiungere prestazioni complessivamente di altissimo livello. Alcuni esempi sono portati dai vari Apple iPhone 11, in vendita a 679 euro, affiancati da Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, in vendita alla modica cifra di 999 euro, per finire con un ottimo Samsung Galaxy S20 FE, la nuovissima fan edition con processore Qualcomm Snapdragon 865, proposta alla cifra finale di 499 euro.

Nell’insieme delle proposte aziendali, trovano posto anche soluzioni più economiche, non mancano infatti i vari Xiaomi Redmi 9C, Oppo Reno 4Z, Xiaomi Redmi Note 8, Oppo A15, Xiaomi Redmi 9A o Oppo A91. I singoli sconti, con il dettaglio anche delle altre categorie merceologiche, sono raccolti direttamente nell’articolo.