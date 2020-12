Che sconti da Carrefour con l’ultimo volantino lanciato dall’azienda, per cercare di arrivare all’Epifania facendo incetta di vendita e soddisfacendo il maggior numero di utenti. Tutti i prezzi sono attivi solo nei singoli negozi sul territorio nazionale, con possibilità di acquisto indistintamente dalla provenienza.

La campagna promozionale, come è lecito immaginarsi, non risulta essere disponibile sul sito ufficiale, ciò sta a significare che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto. In parallelo, ogni prodotto selezionato viene proposto in versione completamente sbrandizzata, con annessa garanzia legale della durata massima di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita in cui è stata completata la compravendita.

Carrefour: tutte le offerte del momento

A differenza di quanto visto ed apprezzato in passato, con Carrefour abbiamo la possibilità di acquistare ottimi smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, a prezzi decisamente inferiori alle aspettative. Il più costoso, ad esempio, è l’Oppo A73, un terminale che a prima vista potrebbe dire veramente poco, ma che è comunque in grado di garantire buone prestazioni complessive, senza richiedere esborsi particolarmente onerosi.

Le alternative proposte sempre dal volantino corrente sono rappresentate da Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi 9AT, Samsung Galaxy A20e o Samsung Galaxy A31. Per ogni altra informazione in merito alla campagna promozionale di Carrefour, raccomandiamo caldamente la visione della pagina inserita direttamente nel nostro articolo, vi saprà aiutare a capire quali sono le occasioni più interessanti.