WhatsApp: la foto profilo può arrecarvi un danno enorme, ecco la truffa

Non ci sono più dubbi sul fatto che WhatsApp sia una delle piattaforme più famose al mondo e soprattutto nel mondo della messaggistica. Allo stesso tempo gli utenti che ne fanno largo utilizzo sanno che possono incappare spesso anche in qualche piccolo problema. L’applicazione infatti introduce con grande frequenza nuovi aggiornamenti volti al miglioramento della piattaforma in generale, ma i problemi di funzionamento non sono gli unici a cui si può andare incontro.

In molti infatti si lamentano a causa delle truffe che girano all’interno della chat, le quali sembrano ormai un’abitudine. Purtroppo su questo aspetto WhatsApp non può fare altro che impostare dei semplici limiti, visto che ognuno è libero di diffondere in chat ciò che più desidera. Durante le ultime ore qualcuno avrebbe segnalato un inganno che avrebbe dell’incredibile: questo sarebbe in grado di rubare i soldi passando attraverso il furto dell’immagine del profilo.

WhatsApp: prima rubano un’immagine del profilo e poi i soldi ai vostri contatti

Non si discute d’altro ormai su WhatsApp da qualche giorno a questa parte: una nuova truffa starebbe mettendo in difficoltà più utenti allo stesso tempo. L’obiettivo dei malfattori è quello di rubare delle immagini del profilo per creare degli account fake. Ai malcapitati, che già subiscono il furto della propria foto, saranno rubati anche i contatti della rubrica con metodi di cui non siamo ancora a conoscenza.

In questo caso scatta la truffa vera e propria: fingendo di essere le persone nell’immagine del profilo dell’account fake appena creato, i malfattori richiederanno i contatti rubati una ricarica Postepay fingendo un’emergenza. Verificate quindi molto bene con chi avete a che fare all’interno della chat.