Carrefour vuole chiudere in bellezza e con questo decide di lanciare una campagna promozionale assolutamente ricca di occasioni da saper cogliere al volo per cercare di risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto effettuato. Gli utenti vi possono accedere su tutto il territorio nazionale, senza limitazioni particolari.

Attiva ufficialmente fino al 6 gennaio 2021, la soluzione descritta nel nostro articolo non presenta vincoli legati alle effettive scorte disponibili, sebbene comunque gli acquisti risultino essere effettuabili solamente presso i negozio, non sul sito ufficiale dell’azienda. Al netto della suddetta limitazione, per il resto sarà possibile mettere le mani su prodotti caratterizzati da versione no brand con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.

Gli sconti Amazon sono in assoluto i migliori, aprite subito il canale Telegram di TecnoAndroid per maggiori informazioni.

Carrefour: quali sono le offerte da non mancare

L’attenzione di Carrefour nella realizzazione del proprio volantino, sembra essersi riversata direttamente sulla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, per questo motivo scopriamo alcune piccole/grandi occasioni che potrebbero far felici gli utenti che al giorno d’oggi vogliono spendere il meno possibile, e sono disposti a rinunce particolari.

I migliori dispositivi in promozione rientrano nello specifico tra Xiaomi Redmi 9AT, Oppo A73, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 9 o simili, tutti comunque in vendita con un prezzo che non supera i 269 euro previsti per l’Oppo A73.

Il volantino Carrefour naturalmente non esclude altre offerte importanti, legate a categorie merceologiche non discusse nell’articolo stesso. Per questo motivo il consiglio è di aprire la pagina sottostante, per scoprirle da vicino.