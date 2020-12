Da Unieuro è stato attivato un SottoCosto da non perdere assolutamente, una campagna promozionale che promette faville, sconti paurosi sulla maggior parte dei prodotti attualmente disponibili sul mercato italiano, garantendo prezzi sempre più bassi.

Il risparmio garantito dal volantino Unieuro è praticamente unico nel proprio genere, una soluzione attiva sia online che nei vari punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, in questo modo l’utente potrà acquistare anche dal divano di casa, senza doversi muovere e ricevendo gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, a patto che spenda almeno 49 euro (in caso contrario si dovrà versare un piccolo contributo).

Unieuro: quanti sconti per tutti gli utenti

Le offerte da Unieuro non mancano, tra gli smartphone spicca senza dubbio l’ottimo Huawei P40, un modello lanciato sul mercato da pochissimi mesi, ed oggi effettivamente acquistabile con un esborso pari a 499 euro. L’utente che vi si avvicinerà, tuttavia, deve sapere che dovrà rinunciare ai servizi Google, per abbracciare completamente gli Huawei Mobile Services, comunque in rapidissima espansione negli ultimi mesi.

Non mancano soluzioni anche legate ad altre categorie merceologiche, come l’iRobot Roomba 676 in vendita a 189 euro, passando anche per Xiaomi Mi Electric 1S proposto a 299 euro o anche accessori adatti per la vostra abitazione, atti a renderla il più smart possibile. Se volete conoscere tutta la campagna promozionale di Unieuro nel dettaglio più assoluto, non dovete fare altro che aprire le pagine disponibili qui.