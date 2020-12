Ci sono importanti novità di fine anno per i clienti di WindTre. Nonostante il Natale sia trascorso da qualche giorno, gli abbonati del provider potranno attivare in queste ore delle offerte molto convenienti per aggiungere traffico internet al proprio piano tariffario. Ancora una volta, quindi, WindTre rilancia le sue tariffe chiamate Giga Boom.

WindTre, tantissimi Giga per i clienti a fine 2020

Le offerte Giga Boom sono dedicate proprio a quella fascia di pubblico che, a tempo determinato, vuole più consumi per la connessione internet. Tutti gli abbonati quindi hanno la possibilità di aumentare le soglie 4G rispetto a quelle della ricaricabile standard.

Con Giga Boom ci saranno pacchetti di Giga da utilizzare nell’arco di tre mesi dall’attivazione ad un costo prestabilito. Nella prima versione, WindTre offre via Giga Boom 50 Giga in tre mesi ad un costo standard ed unico di 8,99 euro. Disponibile anche una versione potenziata con 120 Giga: in questo caso il costo unico per i tre mesi di navigazione internet sarà di 13,99 euro.

La migliore variante di Giga Boom prevede infine Giga illimitati. La connessione senza limiti di soglie è disponibile, sempre per novanta giorni, al costo fisso di 29,99 euro.

Una quarta ed esclusiva versione di Giga Boom è dedicata ai clienti WindTre, che prima avevano una SIM attiva con 3 Italia. Questa fascia di pubblico WindTre ha la possibilità di attivare 150 Giga per un trimestre a soli 15,99 euro.

Stesso WindTre sta avvisando gli utenti idonei a queste offerte con alcuni SMS informativi. Per attivare le tariffe è necessario rispondere in maniera affermativa ai messaggi.