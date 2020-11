WindTre si presenta ancora come grande protagonista nel mercato della telefonia mobile. Il provider vuole far breccia sia nel pubblico dei possibili nuovi clienti sia nella platea di coloro che già hanno attivato una scheda SIM. Per questa fascia di persone, come sempre, ci sono iniziative speciali molto convenienti.

WindTre: torna la tariffa speciale con 100 Giga extra

A Novembre, il gestore arancione ha deciso di rilanciare la sua offerta chiamata Cube Large Easy Pay. Gli utenti che scelgono questa proposta avranno a loro disposizione una seconda SIM che potrà essere utilizzata per soglie aggiuntive legate alla connessione internet.

Gli utenti che scelgono la Cube Large Easy Pay avranno a loro disposizione un pacchetto previsto di 100 Giga per navigare in internet sotto la rete 4G e 4,5G. Il prezzo previsto per tale iniziativa – prezzo che si aggiunge a quello della ricaricabile di riferimento – è di 12,99 euro.

La presenza di Cube Large Easy Pay garantisce agli utenti anche la possibilità di opzionare un dispositivo WebCube. Questo device ha importanza strategica per chi ha bisogno di connettere, in alternativa al proprio smartphone, anche tablet, pc, Smart tv. Il WebCube è utile per connettere alla medesima linea di WindTre un massimo di venti device contemporaneamente.

Proprio come nelle precedenti versioni, WindTre conferma il formato Easy Pay per questa tariffa. Ciò significa che tutti gli utenti interessati alla promozione dovranno sottoscrivere anche la ricarica automatica che prevede pagamenti mensili in automatico via carta di credito o conto corrente.

Cube Large Easy Pay è in abbonamento per i già abbonati di WindTre e prevede un vincolo di almeno 24 mesi.