Coop e Ipercoop riescono a catturare l’attenzione dei tantissimi consumatori alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare, con il lancio di una campagna promozionale che convince appieno, proprio per la sua varietà e la capacità di scontare i migliori prodotti in circolazione.

Il volantino attivato in questi giorni, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, con la possibilità di accedervi, senza limitazioni particolari o vincoli legati alle effettive scorte. Gli acquisti non potranno essere completati nei punti vendita, inoltre è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio per ogni ordine del valore effettivo superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: gli sconti sono tantissimi

I top di gamma sono effettivamente coinvolti nella campagna promozionale di Coop e Ipercoop, ed in particolar modo sono rappresentati dall’accoppiata LG Wing, disponibile all’acquisto alla cifra di 1190 euro, nonché Samsung Galaxy S20+, proposto al consumatore finale a 799 euro.

Per il resto si possono scovare tantissime altre ottime occasioni, rappresentate nello specifico da Xiaomi Mi 10T in vendita a 299 euro, passando anche per Huawei P30 New Edition a 249 euro, Huawei P Smart 2021 in vendita a 169 euro, iPhone SE 2020 a soli 489 euro e similari.

Tutti prodotti distribuiti in versione completamente sbrandizzata, quindi con aggiornamenti che verranno a tutti gli effetti rilasciati direttamente dai produttori, e non dai singoli operatori telefonici. Le informazioni in merito al volantino Coop e Ipercoop discusso direttamente nel nostro articolo, sono raccolte al seguente link speciale.