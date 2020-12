Anche Vodafone ha risposto positivamente all’appello lanciato qualche giorno fa dalla ministra all’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, che ha chiesto alle compagnie telefoniche di agevolare l’uso dei canali digitali e di renderli gratuiti affinché possa essere più semplice per gli utenti mettersi in contatto con i propri affetti durante il Natale.

L’operatore rosso ha deciso di offrire a tutti i suoi clienti, nessuno escluso, GB di Internet illimitati per effettuare video-chiamate e inviare auguri di Natale a tutti i propri contatti. Il cliente non dovrà fare nulla per aderire all’iniziativa: i GB saranno automaticamente attivati e disponibili a partire dalle ore 18.00 di oggi, 24 dicembre e per tutta la giornata di domani 25 dicembre. Questo è il messaggio che Vodafone sta in queste ore inviando ai suoi clienti.

Vodafone non è l’unico operatore in Italia ad aver accolto l’appello della ministra Paola Pisano. Anche iliad ha risposto positivamente all’invito della ministra e ha deciso di offrire gratuitamente GB di Internet illimitati a partire dalle ore 18.00 di oggi 24 dicembre e fino alle ore 23.59 del 25 dicembre. Tuttavia, a differenza dell’iniziativa promossa da Vodafone, iliad ha deciso di riservare questo “lusso” ai soli utenti con una offerta VOCE attiva.

Essendo le altre offerte già ricche di traffico dati (si parte da un minimo di 50 GB), iliad ha pensato che i propri pacchetti già includano abbastanza Giga per video-chiamare i propri cari, ed ha dunque deciso di offrire connettività 4G illimitata agli utenti che non dispongono di un’offerta con traffico dati incluso, permettendo loro di godere di una connessione mobile durante i giorni di festa senza alcun costo o onere aggiunto.