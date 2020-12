Ricordate l’appello lanciato qualche settimana fa dalla ministra all’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano? La ministra ha infatti chiesto alle compagnie telefoniche di agevolare l’uso dei canali digitali e di renderli gratuiti affinché possa essere più semplice per gli utenti mettersi in contatto con i propri affetti durante il Natale.

Le attuali regole anti-contagio, infatti, limitano (e in alcuni casi impediscono) le possibilità di raggiungere i propri familiari, e per sentirci tutti un po’ più vicini ed augurare delle buone feste saranno molti gli italiani che ricorreranno a chiamate e video-chiamate.

“Potersi trovare fisicamente distanti dalle persone a noi più care – familiari, amici, persone con le quali si hanno legami affettivi – non deve significare necessariamente impossibilità di comunicare e di trascorrere insieme una serata che negli anni scorsi si era abituati a trascorrere vicini” ha commentato la ministra.

Per questo motivo, “nel pieno rispetto della libera autonomia delle imprese” la ministra Pisano spera in “risposte che contribuiscano a dare un segno incoraggiante per la coesione della nostra comunità nazionale e per la massima serenità possibile di una festività particolarmente importante per tradizione per noi italiani e per le persone che vivono nel nostro Paese“.

iliad ha accolto positivamente l’invito della ministra e a partire dalle ore 18.00 di domani 24 dicembre e fino alle ore 23.59 del 25 dicembre offrirà GB illimitati a tutti gli utenti con una offerta VOCE attiva. Essendo le altre offerte già ricche di traffico dati, iliad ha pensato di offrire connettività 4G illimitata agli utenti che non dispongono di un’offerta con traffico dati incluso, permettendo loro di godere di una connessione mobile durante i giorni di festa senza alcun costo o onere aggiunto.