Il prossimo mese Samsung presenterà la famiglia Galaxy S21. Le indiscrezioni parlano del 14 gennaio come possibile data di lancio. Tuttavia, i nuovi dettagli emersi negli ultimi giorni indicano che gli smartphone non saranno gli unici dispositivi che il produttore lancerà sul mercato.

Insieme alla famiglia Galaxy S21, Samsung ha intenzione di presentare anche le nuove Galaxy Buds Pro. Si tratta delle cuffie true-wireless di nuova generazione e di fascia premium. Il design dovrebbe rimanere fedele a quello della linea Buds con gli auricolari molto piccoli e simili a dei fagioli. Dovrebbe essere di dimensioni ridotte anche il case dove riporle per il trasporto e farle ricaricare.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche invece, le Galaxy Buds Pro si posizioneranno un gradino sopra le Galaxy Buds Plus. Ci saranno molti elementi in comune ma anche tante novità inedite. Stando a quanto emerso fino ad ora, possiamo aspettarci uno speaker a due vie e un sistema di cancellazione del rumore migliorato.

Samsung potrebbe chiamare questa feature Intelligent Noise Cancellation in quando si adatterà automaticamente in base al rumore di fondo. Sono previste tre modalità: Conversation Mode, Ambient Sound Mode e Active Noise Cancellation Mode. In questo modo la riduzione del rumore sarà più o meno intensa.

Samsung inoltre inserirà sulle Galaxy Buds Pro anche lo Spatial Audio per una migliore e più coinvolgente esperienza di ascolto. Non mancherà la certificazione IPX7 che garantisce la resistenza all’acqua per usarle durante gli allenamenti.

L’autonomia attesa è di circa otto ore con la riproduzione musicale e di 4 ore e mezza in chiamata. Utilizzando il case per ricaricarle, in totale si avranno a disposizione oltre 15 ore di chiamata e 28 ore di musica. Il prezzo di lancio sarà di 199 dollari, il più alto della famiglia Galaxy Buds.