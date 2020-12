Il prossimo anno di preannuncia estremamente importante per Samsung. Il produttore coreano infatti si sta preparando per lanciare la famiglia Galaxy S21. Il debutto di questi device è previsto per i primi giorni di gennaio, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

Tuttavia, Samsung sta lavorando anche per mantenere la propria leadership nel settore dei dispositivi pieghevoli. Infatti il brand è uno dei più attivi sotto questo punto di vista e secondo gli analisti una nuova generazione di foldable è in arrivo il prossimo anno.

In particolare, si attende il debutto di tre nuovi device con schermo pieghevole. Il Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 rappresenteranno l’evoluzione diretta dei due modelli attualmente in commercio. Inoltre potrebbe arrivare anche una versione lite di uno dei due device. La particolarità di questo modello dovrebbe essere il prezzo contenuto per incentivare all’acquisto gli utenti.

Samsung realizzerà tre smartphone pieghevoli di cui uno rivoluzionario

After seeing S21 leaks, you are probably disappointed.



Just wait a bit more, you will like foldables.

You won't? Samsung will make you do.



Samsung has great stuff planned for 2021.

Triple foldable "tablet", transparent display phone as well.



Scrollables and rollables in 2022. — Tron (@cozyplanes) December 19, 2020

A confermare queste notizie ci ha pensato il leaker Cozyplanes con un Tweet. Nel messaggio si può leggere che Samsung ha in mente grandi cose con i nuovi smartphone pieghevoli. I device una volta aperti avranno una dimensione da tablet ma soprattutto potranno vantare una tecnologia incredibile.

Almeno uno dei tre modelli sarà caratterizzato da un display trasparente. Al momento non è chiaro in che modo sarà implementata questa tecnologia quindi c’è molta attesa sotto questo punto di vista. Il nuovo device Samsung viene definito come leggendario e tra le altre cose potrà vantare un pannello che sarà suddiviso in tre parti con due cerniere. Non resta che attendere maggiori dettagli per scoprire ulteriori segreti dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung.