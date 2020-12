Il debutto dei nuovi top di gamma Samsung sembra sempre più vicino. Infatti si stanno susseguendo tantissimi rumor riguardanti la famiglia Galaxy S21. Così tante informazioni trapelate in tempi così brevi fanno pensare che la presentazione potrebbe avvenire entro la fine dell’anno.

I top di gamma di Samsung saranno tre, come ampiamente anticipato, ed in particolare saranno denominati Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G e Galaxy S21 Ultra 5G. Inoltre, grazie alle indiscrezioni scoperte da Ishan Agarwal e pubblicati da 91mobiles, possiamo scoprire i prezzi della famiglia Galaxy S21. I prezzi sono da intendersi relativi al mercato Europeo e non specifici per l’Italia, quindi i valori finali potrebbero variare.

Emergono i possibili prezzi della famiglia Samsung Galaxy S21

Secondo quanto dichiarato dal leaker, il Galaxy S21 5G nella variante da 128GB sarà commercializzato al prezzo di 849 euro. Per portarsi a casa il Galaxy S21 Plus 5G sempre con 128GB di memoria serviranno 1049 euro, mentre per il taglio da 256GB il prezzo sarà di 1099 euro. Infine, il Galaxy S21 Ultra 5G da 128GB avrà un prezzo di 1399 euro.

Ricordiamo che i device sono già acquistabili in preordine in Indonesia e in Cina, quindi Samsung potrebbe avviare una campagna simile anche da noi. Al momento il produttore non ha confermato la data di presentazione ufficiale. Stando alle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, la serie Galaxy S21 potrebbe arrivare il prossimo 14 gennaio.

Tuttavia, potrebbero esserci sorprese, con una presentazione anticipata e il lancio entro la fine dell’anno. Al momento si tratta di rumor, quindi non resta che attendere maggiori dettagli in merito.