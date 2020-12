Overwatch, arriva una nuova mappa gratuita con un cat cafè!

Non perderti l’evento Overwatch Winter Wonderland!

Intanto, se non hai la possibilità di provare la nuova mappa in anteprima sul PC, ricordiamo che puoi ancora goderti l’evento invernale del Winter Wonderland! L’evento sarà disponibile fino al prossimo cinque gennaio e permette di sbloccare skin ed emote esclusive, oltre ad offrire nuove modalità di gioco e delle mappe ricoperte di neve.

Il Winter Wonderland introduce due nuove modalità di gioco che abbandoneranno Overwatch non appena l’evento sarà concluso. Parliamo della Mei’s Snowball Offensive, una modalità di gioco arcade in cui ogni squadra è composta da 6 giocatori e tutti usano Mei; e la Caccia allo Yeti, un 5v1 in cui cinque giocatori useranno Mei, e lo Yeti dovrà giocare come Winston.

In questi giorni sarà possibile sbloccare delle skin natalizie, alcune delle quali anche leggendarie o epiche. Gli eroi che hanno ricevuto una skin natalizia sono i seguenti: