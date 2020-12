Il volantino Carrefour è ineguagliabile, solamente in questi giorni di fine anno, infatti, sarà possibile mettere le mani su tantissimi prodotti a prezzi decisamente più bassi del normale, e godere di qualità sopraffine, con un risparmio nella maggior parte dei casi assolutamente invidiabile.

Gli utenti che vorranno approfittare degli sconti Carrefour, potranno decidere di recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, non potendo godere degli stessi identici prezzi online sul sito ufficiale. Il singolo dispositivo verrà comunque commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sarà effettivamente disponibile in versione completamente sbrandizzata.

Carrefour: le offerte non ammettono repliche

Le offerte Carrefour sono irripetibili, infatti gli utenti possono davvero pensare di risparmiare anche sull’acquisto di un iPhone 11 di ultima generazione. Coloro che si recheranno in negozio potranno spendere solamente 699 euro, per la versione no brand e con 64GB di memoria interna.

Riducendo di molto le aspettative, e la qualità generale, sarà possibile affidarsi direttamente a Samsung Galaxy A20s, Motorola E6 Play, Oppo A9 2020, Samsung Galaxy A41 o Xiaomi Redmi Note 9S, in cambio però il prezzo finale di vendita non sarà mai superiore ai 400 euro.

Il volantino Carrefour lo potete sfogliare nel nostro articolo, se vorrete comunque approfondire la conoscenza, consigliamo l’apertura delle singole immagini per visualizzarle correttamente in alta definizione. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, ma non escludiamo possano effettivamente terminare prima del previsto, dato il periodo che stiamo attraversando.