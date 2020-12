Al momento, la maggior parte dei notebook sul mercato è dotata di schermi con proporzioni 16:9. La larghezza dello schermo è piuttosto stretta, mostrando meno contenuto, il che può portare a una bassa efficienza del lavoro per determinati tipi di attività.

Microsoft promuove fortemente gli schermi 3:2 sui suoi prodotti. Questo aspetto può massimizzare la produttività e l’efficienza, essendo in grado di mostrare più contenuti per via dell’altezza maggiore. Pertanto, durante l’elaborazione di documenti o la navigazione sul Web, è possibile visualizzare più contenuti, riducendo la frequenza di scorrimento della pagina e migliorando l’efficienza.

3:2 è il rapporto che può contenere due fogli A4 affiancati, adatto per l’elaborazione di più documenti e altri tipi di lavoro. Uno schermo di questo tipo offre un campo visivo più ampio e, se accompagnato da cornici ridotte, proprio come quelle dei notebook di CHUWI, rende l’effetto visivo più confortevole.

CoreBook Pro

Risoluzione 2K | Schermo 3:2 | Processore Core i3 | 8 GB RAM + 256 GB SSD

Questo notebook da 13 pollici è leggero e portatile, le sue dimensioni non sono diverse dai normali libri ed il display tutto-schermo è ideale per lavorare. Il processore Core i3, la scheda grafica Iris 550, 8 GB di RAM + 256 GB di ROM e altre caratteristiche rendono questo dispositivo perfetto tanto per il lavoro quotidiano quanto per l’intrattenimento.

GemiBook

Risoluzione 2K | Schermo 3:2 | Processore Intel J4115 | 12 GB RAM + 256 GB SSD

Stesso design di CoreBook Pro, anche la portabilità è eccellente. Il processore Intel J4115 garantisce prestazioni in grado di soddisfare le esigenze quotidiane mantenendo un basso consumo energetico e migliorando la durata della batteria. Con i 12 GB di RAM si possono eseguire più software in background.

CoreBook X

Risoluzione 2K | Schermo 3:2 | Processore Intel Core i5 | 16 GB RAM + 256 GB SSD

Il display con risoluzione 2K dello schermo da 14 pollici è incredibile e la frequenza di base del processore Core i5 può raggiungere 3,5 GHz; Iris Plus 650 offre prestazioni grafiche eccellenti, in grado di soddisfare requisiti di carico elevato come illustrazioni grafiche e editing video. Produttività e portabilità.

I modelli che abbiamo appena citato sono molto buoni in termini di esperienza, ma è anche vero che ciascun prodotto offre una user experience leggermente diversa. Con i suoi prodotti, Chuwi offre ai consumatori una varietà di scelte, che possono essere acquistate in base alle loro effettive esigenze.