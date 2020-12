e

Come ben sappiamo, l’arrivo degli attesissimi Samsung Galaxy S21 è previsto per gennaio 2021, ma sul web sono già trapelate diverse informazioni. Quest’oggi vi proponiamo delle probabili foto stampa dei nuovi flagship, diffuse da Winfuture.

Le immagini in questione mostrano i display dei dispositivi, che presenteranno un lettore di impronte digitali integrato due volte più veloce e più ampio rispetto ai predecessori, sia le back cover. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Trapelati i probabili prezzi dei prossimi Samsung Galaxy S21

Guardando le foto viene subito all’occhio il modulo che ospita il comparto fotografico posteriore, disegnato in modo da andarsi quasi a fondere con il bordo del dispositivo e realizzato con una tonalità più scura rispetto al resto della scocca posteriore. Passiamo al prezzo di vendita: GalaxyClub ha recentemente pubblicato un’indiscrezione circa il possibile listino europeo della nuova serie Galaxy S21.

Per il Galaxy S21 da 5 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria esterna è previsto un prezzo di 879 euro, per il modello Plus, sempre 5/128 GB di memoria 1.079 euro ed infine per il modello Samsung Galaxy S21 Ultra, sempre con memoria 5/128 GB di presuppone un prezzo di 1.399 euro. Queste cifre saranno probabilmente ritoccate verso l’alto di qualche decina di Euro nel nostro Paese, ma ci sembrano piuttosto plausibili, anche tenendo conto dei prezzi a cui sono stati proposti i Galaxy serie S20.

Vi ricordo che tutti scommettono che il prossimo 14 gennaio, Samsung, presenterà la nuova serie Galaxy S21. Gli smartphone che come ogni anno combattono nella dura battaglia del mercato mobile di fascia alta sembrano essere più pronti che mai e l’azienda sudcoreana sembra decisa ad anticipare i tempi e dunque a presentare tutti e tre i modelli già ad inizio gennaio, con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire maggiori dettagli.