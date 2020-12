Ancora grandi iniziative in casa WindTre. Con l’avvicinarsi del Natale l’operatore arancione mette a disposizione dei suoi abbonati un gran numero di offerte. Particolarmente vantaggiosa in questi giorni è una promozione che contempla la disponibilità di 100 Giga internet a costo zero per chi scegliere una versione delle ricaricabili MIA.

L’occasione del Natale pensata da WindTre si chiama XMas 100 Giga ed è disponibile sino al prossimo 11 Gennaio. A differenza delle altre promozioni pensate dal gestore, questa presenta attivazione in automatico.

WindTre, la nuova occasione del Natale: 100 Giga a costo zero per tutti questi abbonati

Per ricevere la XMas 100 Giga e di conseguenza anche i 100 Giga per la navigazione internet, gli utenti dovranno attivare una delle versioni della ricaricabile MIA. Gli abbonati potranno scegliere tra queste varianti: MIA classica, MIA S, MIA Call Your Country.

Fondamentale però saranno due condizioni. In primo luogo gli utenti dovranno premurarsi di attivare la formula di pagamento Easy Pay che prevede fatturazione automatica su carta di credito o conto corrente. Inoltre per l’attivazione automatica di XMAS 100 Giga sarà necessario che il valore di rinnovo mensile della promozione principale non sia inferiore a 9,99 euro.

I 100 Giga extra per la navigazione internet saranno disponibili per quattro mesi dal momento dell’attivazione. La soglia aggiuntiva per internet sarà ovviamente a costo zero e si aggiunge alla quota internet già prevista con la ricaricabile associata al profilo tariffario WindTre. Come per l’attivazione, anche la disattivazione dell’offerta con 100 Giga sarà automatica. Per gli utenti, quindi, non saranno applicati né costi extra né rinnovo.