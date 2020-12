WindTre, anche se in maniera molto proporzionata rispetto alle precedenti annate, anche in questo 2020 ha presentato costi in rialzo per una serie di suoi abbonati. Specialmente tra l’estate e l’autunno, alcuni abbonati hanno ricevuto notizia per rimodulazioni sui costi mensili delle opzioni ricaricabili.

Uno scenario molto particolare, ad esempio, è stato quello relativo ai clienti con attiva una versione o una variante di MIA Special Edition. WindTre ha deciso di concentrare la maggior parte dei suoi amenti mensili proprio per queste tariffe.

WindTre, i grandi aumenti del 2020: sino a 4 euro in più per queste offerte

I rincari suoi costi di MIA Special Edition sono divenuti ufficiali proprio all’inizio dell’autunno. A tanti abbonati di WindTre è stato quindi chiesto un costo in aumento per il rinnovo mensile della promozione di riferimento. Come compensazione per gli aumenti di prezzo, però, il gestore in questa circostanza ha anche previsto una modifica per le soglie di consumo.

Con ulteriore cambio di passo rispetto al passato, gli aumenti di MIA Special Edition non hanno avuto uno scatto fisso. Per gli abbonati, in basa alla versione della promozione, è stata predisposta una rimodulazione variabile: dai pochi centesimi di euro sino alla soglia massima di 4 euro. Per quanto concerne invece i consumi, questi sono stati incrementati in maniera proporzionale rispetto ai prezzi.

I cambi di costo per MIA Special Edition sono stati i principali rincari a listino di WindTre per questo 2020. Per trasparenza, ovviamente, il gestore ha comunicato a tutti gli utenti l’avvenuto cambiamento attraverso alcuni SMS informativi.