Carrefour da impazzire con un volantino che punta a distruggere il primato di Unieuro nel mondo della rivendita di elettronica, riuscendo infatti a lanciare alcuni dei principali sconti del momento, e garantendo nel contempo un risparmio che nessuno pare essere in grado di offrire.

Il volantino Carrefour è attualmente disponibile pressoché ovunque in Italia, ciò sta a significare che il cliente interessato potrà recarsi personalmente in uno dei tantissimi negozi dislocati sul territorio, senza limitazioni o vincoli particolari. In aggiunta, è bene ricordare comunque che gli acquisti non potranno essere effettuati online sul sito ufficiale dell’azienda.

Carrefour: questi prezzi non hanno rivali

Il prodotto maggiormente interessante dell’intero volantino Carrefour, è sicuramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone recentemente surclassato dall’iPhone 12, ma ancora perfettamente in grado di dire la propria nel mercato della telefonia mobile, garantendo ottime prestazioni complessive, dietro il pagamento di soli 699 euro.

Non mancano soluzioni più economiche, infatti gli utenti si potranno anche affidare a prodotti in vendita a meno di 400 euro, e con i quali raggiungere ottime prestazioni generali. I suddetti rientrano comunque nel campo di Xiaomi Redmi Note 9S, Motorola E6 Play, Samsung Galaxy A41, Oppo A9 2020, Oppo A51s o Samsung Galaxy A20s.

Con Carrefour risparmiare è davvero molto più semplice, se siete incuriositi dal nostro articolo, vi possiamo consigliare di aprire le pagine sottostanti, troverete anche altre offerte legate a categorie merceologiche completamente differenti tra cui poter scegliere.