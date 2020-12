Le offerte del volantino Trony raccolgono prezzi decisamente più bassi del normale, infatti gli utenti si ritrovano a poter accedere a numerosi prodotti economici, con alle spalle richieste finali ben inferiori alle aspettative, o comunque a ciò che il mercato è in grado attualmente di offrire.

La campagna promozionale attuale risulta essere disponibile in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, ma non direttamente sull’e-commerce aziendale. Gli utenti che vorranno approfittare degli sconti potranno affidarsi solamente ai negozi fisici, quindi saranno costretti a recarsi fisicamente negli stessi per completare gli acquisti.

Trony: questi sconti sono da capogiro

Il meccanismo che regola il volantino Trony ricalca quanto di buono abbiamo visto in passato, di conseguenza l’utente si potrà scontrare con il “meno caro lo paghi alla metà“, dovendo però rinunciare ad una certa libertà di azione.

A differenza di altre volte, in questo caso per entrare di diritto nella promozione sarà necessario scegliere due prodotti tra quelli contrassegnati direttamente dall’azienda, in altre parole l’utente non potrà optare per ciò che più desidera, ma si dovrà limitare a quanto scelto da Trony. Indipendentemente dalla cifra raggiunta, nel momento in cui si giungerà in cassa si avrà diritto a ricevere uno sconto del 50% direttamente sul meno caro della coppia.

La riduzione sarà immediata, non verrà rilasciato alcun buono sconto o altro tipo di coupon da utilizzare in un secondo momento. Il volantino trony lo potete scovare direttamente nelle pagine che abbiamo inserito nell’articolo.