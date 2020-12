Sky ed Amazon, la nuova alleanza porta a grandi novità per i clienti

Accordo trovato con grande sorpresa tra Sky ed Amazon. Per gli utenti della pay tv c'è una grande novità in arrivo da subito

Una nuova grande notizia in campo televisivo. Sky continua ad allargare la sua lista di partnership con società e media company attive nel mondo dell’intrattenimento. Dopo gli accordi strategici con Mediaset e con Netflix, la pay tv ha concluso con successo i colloqui con Amazon. Per gli utenti ci sono tante novità in arrivo.

Sky ed Amazon, tutte le novità previste per gli utenti della pay tv

Il principale scenario è rivoglio agli utenti della tv satellitare che hanno il decoder Sky Q. A partire dal 14 Dicembre, infatti, nella sezione delle app del decoder di nuova generazione sarà disponibile la piattaforma Amazon Prime Video. Così come già disponibile con Mediaset Play e con Netflix, gli utenti Sky direttamente con il loro telecomando potranno accedere ai contenuti streaming di Amazon, con migliaia di titoli tra film e serie tv.

In maniera contestuale, tutti coloro che hanno un dispositivo Amazon Fire TV avranno a disposizione l’app NOW TV, per la visione in streaming dei principali eventi e delle principali esclusive targate Sky.

Allo stato attuale, la partnership tra Sky ed Amazon non prevede offerte commerciali congiunte, come con Netflix. Per l’accesso ad Amazon Prime Video sul decoder satellitare sarà quindi necessario avere già un profilo Amazon Prime attivo.

L’accordo tra i due colossi apre a scenari molto interessanti per il futuro. In attesa di scoprire se a breve vi saranno tariffe commerciali univoche, tanti addetti ai lavori guardano già ad una possibile condivisione dei diritti tv per la Champions League nel prossimo trimestre, divisi tra Mediaset, Sky ed Amazon