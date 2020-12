Il mondo delle aste online è più attivo di quanto pensiamo. Recentemente, infatti, abbiamo scritto di come i cellulari di un tempo a volte vengono venduti a delle cifre stratosferiche. Oggi parliamo invece di una situazione molto simile, ma che in questo caso avviene con le SIM telefoniche. Quelle che valgono una fortuna vengono anche comunemente definite Top Number, proprio perché hanno in sé un numero di telefono molto particolare.

Quello che le rende uniche è la sequenza di numeri, la quale spesso può essere a scala, tipo 3XX-1234567, a coppie XY oppure a tutte cifre uguali dopo il prefisso. Quest’ultima sequenza è molto ricercata dai consumatori di tutto lo stivale, i quali negli ultimi anni hanno cercato di accaparrarsi questi oggetti a cifre che toccavano anche i 4 zeri.

SIM di TIM, WindTre e Vodafone: le cifre di vendita sono davvero pazzesche

Tuttavia, questo mercato non è assolutamente nuovo, semplicemente viaggiava lontano dagli occhi di tutti. Il programma televisivo Le Iene, in seguito, ha mostrato come questa compravendita è davvero molto proficua, facendo luce anche sulle cifre di vendita.

In tutto ciò, fortunatamente, è stato anche fatto qualcosa per una giusta causa. A quanto pare, i principali operatori telefonici italiani, come TIM, WindTre e Vodafone, hanno deciso di devolvere il ricavato dalla vendita all’asta delle SIM Top Number all’Istituto Nazionale dei Tumori. Andiamo a scoprire ora quali sono le SIM fortunate che valgono oro: