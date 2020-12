Il nuovo volantino di Expert viene comunemente definito uno spettacolo, poiché all’interno della campagna promozionale sono stati posizionati sconti a non finire, su tantissimi prodotti di qualità elevata. L’accesso al suddetto è libero ed aperto a tutti.

Gli aspetti più importanti di ogni volantino riguardano, oltre agli sconti in sé, l’accessibilità da parte della community italiana. Se nel caso di Euronics e Trony, molto spesso ci scontriamo con difficoltà di questo tipo, con Expert andiamo davvero sul sicuro, perché ogni volta le offerte vengono rese disponibili in tutti i punti vendita sul territorio, ed anche sul sito ufficiale. L’unico appunto da non perdere di vista, riguarda sicuramente le spese di spedizione, sono sempre da aggiungere agli ordini effettuati sull’e-commerce.

Expert: i prezzi raggiungono livelli mai visti

I prezzi del volantino Expert raggiungono prezzi mai visti, attualmente all’interno della campagna l’utente potrà acquistare Samsung Galaxy S20 FE a 699 euro, Samsung Galaxy A51 a 299 euro, Samsung Galaxy Note 10 Lite a 449 euro, Samsung Galaxy A20e a 139 euro, Samsung Galaxy S20+ a 779 euro, Samsung Galaxy A71 a 379 euro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a 1299 euro, Apple iPhone SE 2020 a 549 euro, Apple iPhone 12 a 989 euro, Oppo reno 4 a 549 euro e Apple iPhone 12 Mini a 889 euro.

Chiaramente gli sconti non si limitano ai soli prodotti che abbiamo citato direttamente nel nostro articolo, ma si estendono anche verso altre categorie merceologiche, o tipologie di dispositivi in generale. Per godere di una visione d’insieme dell’intera campagna promozionale, potete decidere di aprire le pagine a questo link.