Euronics ha attivato lo Speciale Apple Xmas Edition, ovvero un volantino tramite il quale l’azienda ha deciso di focalizzare interamente la propria attenzione verso i modelli del brand americano, proponendoli a prezzi relativamente bassi, con alcune piccole chicche.

Alla base della campagna promozionale, troviamo comunque la possibilità di affidarsi direttamente al Tasso Zero a 20 mesi, essendo comunque le cifre abbastanza elevate. L’accettazione della rateizzazione non sarà garantita al 100%, ma comporterà un’analisi da parte della finanziaria, con consegna delle buste paga dei mesi precedenti.

Le offerte Amazon sono tra le migliori di sempre, iscrivetevi a questo canale Telegram e riceverete tantissimi codici sconto gratis.

Euronics: lo Speciale Apple è attivo per tutti

L’attenzione degli utenti è interamente rivolta verso i nuovi modelli appena presentati sul mercato, uno dei più richiesti è sicuramente l’Apple iPhone 12 Mini, uno smartphone in vendita a partire da 839 euro, e da consigliare a coloro che vogliono accedere al brand dell’azienda di Cupertino, senza dover spendere più di 1000 euro.

Le alternative sono ovviamente più costose, sono rappresentate da iPhone 12 pro Max a 1289 euro, passando anche per iPhone 12 a 939 euro, sempre in versione da 64GB di memoria interna. Le sorprese non terminano qui, all’interno del volantino Euronics si potranno anche trovare sconti applicati direttamente sugli accessori, come le Apple Airpods Pro, o i wearable del calibro di Apple Watch series 6 o Apple Watch SE.

I prezzi sono elevati, come tutti i prodotti Apple, ma se interessati ai suddetti modelli, potrebbe essere la giusta occasione per il salto di qualità definitivo. Maggiori dettagli sono disponibili direttamente qui.