Sono previste una serie di importanti novità per gli utenti di WhatsApp da qui alle settimane a venire. Il team della chat di messaggistica nel 2021 potrebbe lanciare, già nelle prime fasi, alcuni upgrade importanti. Tra i possibili aggiornamenti, segnaliamo la possibilità di inviare messaggi in grado di autoeliminarsi dopo un determinato periodo.

WhatsApp, la peggior novità per il nuovo anno: ecco le pubblicità

Come sempre, non tutti gli aggiornamenti del servizio prevedono il consenso unanime del pubblico. Anche in questa circostanza potrebbe esserci un upgrade ben poco gradito agli utenti di WhatsApp: quello delle pubblicità.

Sembra essere oramai accreditata l’ipotesi di una introduzione degli annunci commerciali nella piattaforma di messaggistica. Dopo una serie di discussioni interne, gli sviluppatori di WhatsApp hanno ribadito l’importanza di integrare il servizio con le pubblicità. Come per Facebook o anche per Instagram, la presenza degli annunci commerciali su WhatsApp sarà relativa alla sezione delle Storie.

L’aggiornamento che già era atteso per le prime battute del 2020 è stato spesso rimandato. Il periodo buono per il suo arrivo sembra ora essere l’inverno 2021. Già nelle prossime settimane, a tal proposito, l’upgrade potrebbe essere esteso su tutti i dispositivi che supportano WhatsApp.

Questa decisione degli sviluppatori non è stata ovviamente esente da polemiche. La contrarietà maggiore arriva dagli utenti della prima ora di WhatsApp. Secondo la fascia di pubblico più legata alla struttura originaria della chat, la presenza degli annunci commerciali andrà a snaturare un servizio basato sulla comunicazione quotidiana. E’ bene sottolineare però che le pubblicità non saranno presenti nelle chat private.