Coop e Ipercoop avvicinano ulteriormente gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con il lancio di una campagna promozionale dall’altissimo potenziale, anche se comunque in parte limitata esclusivamente nei tantissimi punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Coop e Ipercoop, non possono essere completati online sfruttando l’e-commerce aziendale. Tutti i prodotti che l’utente potrà acquistare, sono distribuiti in versione completamente sbrandizzata, ed in particolar modo hanno garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nel luogo in cui è stato effettuato l’acquisto.

Il canale Telegram di TecnoAndroid promette ogni giorno codici sconto gratis da utilizzare su Amazon e tantissime nuove offerte, iscrivetevi qui.

Coop e Ipercoop: tutte le migliori offerte disponibili

L’attenzione di Coop e Ipercoop non si è riversata sulla fascia alta del mercato della telefonia mobile, ma direttamente alla pancia degli utenti, o meglio verso tutti coloro che vogliono ottenere buone prestazioni complessive, dietro il pagamento di una quota non particolarmente importante. Partendo da questa concezione di sconti, ecco arrivare la riduzione direttamente sullo Huawei P40 Lite E.

Il prodotto ha un prezzo non particolarmente elevato, al giorno d’oggi costa solamente 139 euro in versione no brand, ma presenta alcune caratteristiche tecniche complessivamente interessanti, come ad esempio l’ampio display da 6.4 pollici, la tripla fotocamera posteriore, per finire con un’ampia batteria ed un’estetica in grado di attirare l’interesse della maggior parte di noi.

Il volantino Coop e Ipercoop sarà valido per buona parte del mese corrente, se volete approfondirlo dovete collegarvi al sito ufficiale.