Unieuro raccoglie in un unico volantino le migliori offerte in circolazione, cercando di convincere gli utenti a completare gli acquisti, sebbene il periodo più importante, ovvero il Black Friday, sia appena trascorso. Gli sconti applicati dall’azienda sono interessanti e tra i migliori di sempre.

Le occasioni per risparmiare si susseguono imperterrite per tutto il mese di Dicembre, con Unieuro l’utente potrà raggiungere gli stessi identici prezzi sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio. Acquistando inoltre dal sito ufficiale, sarà possibile ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, solo nel caso in cui la spesa sia superiore ai 49 euro.

Unieuro: risparmio shock con le nuove offerte speciali

Le nuove offerte speciali di Unieuro fano sognare gli utenti, infatti al giorno d’oggi non si era ancora vista la possibilità di mettere le mani su un Samsung Galaxy Note 20, un top di gamma assoluto presentato a Settembre 2020, in vendita a 729 euro, in versione no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Chiaramente, sempre nello stesso volantino, sono stati integrati anche tantissimi altri sconti ugualmente interessanti, non dimenticatevi appunto di Huawei P30 Pro o di Oppo Reno 4, due ottimi terminali acquistabili con un esborso finale di soli 549 euro.

La campagna promozionale di Unieuro convince pienamente per la qualità degli sconti applicati, ma non possiamo racchiuderli in un unico articolo, per questo motivo vi invitiamo ad aprire il prima possibile il link al sito ufficiale.