Netflix, nonostante le difficoltà emerse negli ultimi mesi, è riuscita ugualmente a rilasciare dei nuovi titoli originali e non. Fra le principali serie TV approdate di recente sulla piattaforma Americana, rientrano dunque:

(Serie tv) Star Trek: Discovery, terza stagione

(Serie tv) Qualcuno deve morire

(Serie tv) Nero a metà, seconda stagione.

(Serie tv) Grand Army

(Serie tv) La Révolution

(Serie tv) Gli ultimi ragazzi sulla Terra, Libro 3

(Reality) Dream Home Makeover: la casa ideale

Come possiamo facilmente immaginare, le serie televisive appena citate hanno riscosso un enorme successo ma, ormai da tempo, gli utenti del servizio non attendano altro che il rilascio di nuovi episodi per i titoli a cui sono maggiormente affezionati. Fra le serie TV più attese del momento, rientrano quindi Lucifer, Vis a Vis e Stranger Things.

Stranger Things, Lucifer e Vis a Vis: ecco cosa ci aspetta nei prossimi mesi

Iniziamo con Stranger Things. Anticipato dai protagonisti stessi della serie TV attraverso i propri profili social, i ragazzi di Hawkins sono tornati ufficialmente sul set. Le riprese proseguono a gonfie vele ma, purtroppo, non ci sono novità rilevanti in merito alla data di rilascio di Stranger Things 4. E’ importante però segnalare che, a quanto pare, il cast si è nuovamente allargato, accogliendo al suo interno anche Levon Hawke, figlio di Uma Thurman e Ethan Hawke.

Proseguiamo ora parlando di Lucifer. Nel mese di Agosto, gli appassionati della serie Televisiva hanno potuto mettere le proprie mani sui primi 8 episodi della quinta stagione. Ad oggi i fan di Lucifer non attendono altro che il rilascio della seconda parte ma, purtroppo, non ci sono ancora notizie in merito ad un’ipotetica data di rilascio. Ciononostante, però, è stato recentemente pubblicato un teaser trailer che mostra la scena iniziale del primo episodio di Lucifer 5 Parte 2.

Terminiamo infine con Vis a Vis. Lo spin-off della serie “Vis a Vis: El Oasis” ha riscosso in tutto il mondo un enorme successo, spingendo quindi i fan a richiedere il rilascio di una seconda stagione. Purtroppo, però, quest’ultima non si farà. A confermarlo è infatti l’ideatore Ivan Escobar il quale, in una recente nota, ha affermato quanto segue: “El Oasis sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”