Come ormai è noto a tutti, Netflix è la piattaforma di streaming video più famosa in tutto il mondo. Su di essa possiamo trovare un’infinità di materiale, tra cui film, serie TV, documentari e cartoni animati. Nella passata fase di lockdown, molte serie TV hanno raggiunto ascolti mai visti prima, soprattutto grazie al binge watching, al quale si sono dedicate molte persone essendo che dovevano rimanere per molto tempo a casa. Ovviamente, però, il materiale più visualizzato sulla piattaforma sono le fiction, ed oggi ne citeremo tre in particolare: Lucifer, Stranger Things e The Witcher. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Lucifer, Stranger Things e The Witcher: le ultime novità di Netflix

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Lucifer. La serie TV americana ha riscosso un successo incredibile e ha racimolato milioni di fan in tutto il mondo. I suddetti, infatti, hanno chiamato a gran voce la quinta stagione che, per alcuni motivi, sarebbe potuta non arrivare. Dopo questo falso allarme, pare che arriverà anche la sesta stagione, ma ora i fan sono principalmente in attesa della seconda parte della quinta stagione.

Continuiamo con Stranger Things. La serie TV americana si può tranquillamente annoverare tra quelle che hanno riscosso maggior successo da quando esiste la piattaforma californiana. L’emergenza sanitaria aveva momentaneamente bloccato le riprese della nuova stagione, che però, a quanto pare, sono ricominciate da qualche tempo. Ciò è stato accertato anche da alcune foto pubblicate su Instagram da parte dei protagonisti.

Concludiamo con The Witcher. Brutte notizie per questa serie: trovati 4 persone all’interno del set positive al Covid. Per questo, la serie tarderà ad arrivare e si pensa che giungerà sulla piattaforma entro il 2021.