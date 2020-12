Un anno ricco di dispositivi il 2020 per la nota azienda Amazfit. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono stati annunciati ufficialmente per il mercato cinese ben due smartwatch, cioè i nuovi Amazfit Pop Pro e Amazfit GTS 2 Mini. Questi ultimi si caratterizzano come delle piccole varianti dei modelli già presenti sul mercato da qualche mese.

Ufficiali i nuovi smartwatch a marchio Amazfit

Partiamo analizzando il primo, cioè l’Amazfit Pop Pro. Una delle cose che lo differenziano dalla sua versione standard è la presenza a bordo del chip GPS. In questo modo, lo smartwatch non dovrà essere collegato necessariamente allo smartphone per tracciare i nostri movimenti. Oltre a questo, il resto delle specifiche tecniche assomiglia ad Amazfit Bip U lanciato per il mercato indiano qualche settimana fa. Display quadrato LCD da 1.4 pollici, impermeabilità fino a 50 ATM, Bluetooth in versione 5.0 e monitoraggio di diverse attività sportive. Il suo prezzo è di circa 50 euro al cambio.

Analizziamo poi il nuovo Amazfit GTS 2 Mini. Come suggerito dal nome, si tratta di una versione mini dell’attuale modello. A cambiare, infatti, sono le dimensioni che ora sono più ridotte e di conseguenza anche la batteria. Questo modello dispone infatti di un display quadrato più piccolo, pari a 1.55 pollici ma sempre con tecnologia AMOLED. La batteria scende invece a 220 mAh, anche se a detta dell’azienda dovrebbe comunque garantire buoni risultati (7 giorni con un uso intenso, 14 giorni con un uso più leggero). Il suo prezzo è di circa 88 euro al cambio e sarà disponibile nelle colorazioni Black, Green e Pink.