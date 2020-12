Carrefour apre le porte dei propri punti vendita agli utenti che al giorno d’oggi si sentono pronti a risparmiare, e sopratutto che vogliono cercare in tutti i modi di spendere il meno possibile sugli acquisti di tecnologia, in particolare smartphone e televisori.

Le compravendite, almeno sulla base del corrente volantino Carrefour, potranno essere completate in via esclusiva nei singoli punti vendita sparsi per il territorio nazionale, gli acquisti non sono disponibili infatti online sul sito ufficiale. Il prodotto selezionato, è comunque affiancato da una garanzia della durata di 24 mesi, e se smartphone dall’essere completamente sbrandizzato.

Carrefour: la nuova campagna promozionale

La campagna promozionale ricalca quanto visto ed apprezzato in precedenza, infatti riprende il cosiddetto Spendi e Riprendi, un meccanismo che prevede la possibilità di ricevere buoni sconto da spendere in un secondo momento, del valore prestabilito sulla base dell’acquisto di modelli specifici. Non vengono poste particolari limitazioni all’immaginazione o alle voglie del cliente, l’unica cosa da ricordare riguarda l’obbligo di utilizzare il coupon per un secondo acquisto, non sarà possibile applicarlo sul corrente.

I prodotti in offerta sono tantissimi, anche se abbiamo notato una certa tendenza di Carrefour di avvicinarsi alla fascia media del mercato della telefonia mobile, di conseguenza sarà possibile acquistare Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A31, Oppo A52, Alcatel 1S, Motorola E7+ o similari.

Il volantino Carrefour lo potete sfogliare, in ogni sua singola parte, direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.