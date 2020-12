Le offerte di MediaWorld, nonostante sia terminato il weekend più pazzo dell’anno, continuano a stupire fortemente, portando con sé sconti speciali e prezzi sempre più bassi tra cui gli utenti hanno la possibilità di scegliere, nell’ottica di ottenere un risparmio superiore a quanto visto in precedenza.

I prodotti che andremo ad elencare sono acquistabili solamente online sul sito ufficiale di Mediaworld, è importante ricordare che gli stessi acquisti non possono essere completati in negozio. Inoltre, la spedizione è da ritenersi sempre a pagamento, almeno per quanto ne concerne la consegna presso il proprio domicilio (nel punto vendita è sempre gratuita). Gli utenti che spenderanno più di 199 euro, potranno eventualmente richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita a Tasso Zero.

MediaWorld: grandissimi sconti per tutti gli utenti

Gli smartphone in promozione da MediaWorld fanno felici tutti gli utenti, indipendentemente dalla fascia di prezzo a cui sono interessati, infatti è possibile acquistare Huawei P40 Lite E a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 169 euro, Xiaomi Redmi Note 9 pro a 225 euro, xiaomi Redmi 9 a 129 euro, Apple iPhone 12 Mini a 799 euro, Apple iPhone Xr a 539 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Xiaomi Redmi 9 a 129 euro, Samsung Galaxy A51 a 210 euro, Samsung Galaxy note 20 a 679 euro, Oppo A72 a 189 euro, Motorola razr 5G a 1299 euro o Samsung Galaxy Z Fold 2 a 1959 euro.

Il volantino MediaWorld è davvero pienissimo di sconti e di promozioni da far letteralmente girare la testa, per conoscere il tutto nel dettaglio, approfonditene la conoscenza aprendo questo link.